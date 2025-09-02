/R E P R I S E -- Avis aux médias - Inauguration de la nouvelle esplanade Jean-Doré/

MONTRÉAL, le 1er sept. 2025 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, invite les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse en lien avec l'inauguration de L'esplanade Jean-Doré. Elle sera accompagnée de M. Benoît Dorais, maire du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif, de Mme Ericka Alneus, responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au comité exécutif, de Mme Léa Cousineau, présidente-fondatrice du RCM, conseillère municipale de Rosemont, membre, puis présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal et Commandeure de l'Ordre de Montréal ainsi que de la famille et des proches de M. Jean Doré.

Date : Le mardi 2 septembre 2025



Heure : 10 h



Lieu : Le lieu où se tiendra l'événement sera transmis aux journalistes accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].

Les membres des médias sont invités à confirmer leur présence en écrivant à [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]