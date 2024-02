/R E P R I S E -- Avis aux médias - Inauguration de la Maison intelligente, un lieu unique pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme à Montréal/

MONTRÉAL, le 16 févr. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal et la fondation Les Petits Rois invitent les représentantes et les représentants des médias à l'inauguration de la Maison intelligente, située dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

Logo de Québec (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif) Logo de la Ville de Montréal (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif) Logo de la Fondation Les Petits Rois (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif)

La députée fédérale de Notre-Dame-de-Grâce--Westmount, Anna Gainey, la ministre responsable de l'Habitation du Québec, France-Hélène Duranceau, le ministre responsable des Services sociaux du Québec, Lionel Carmant, le vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, de l'évaluation foncière et des affaires juridiques, Benoit Dorais, et la présidente fondatrice de la Fondation Les Petits Rois, Vânia Aguiar, prendront part à cet événement et seront disponibles pour répondre aux questions des journalistes sur place.

Une visite des lieux et une démonstration des technologies utilisées dans la Maison intelligente pour faciliter l'intégration et l'autonomie des futurs résidents vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme seront également offertes.

Date : Le lundi 19 février 2024



Heure : 10 h



Lieu : 5 360, rue Lavoie, Montréal, H3W 3H4

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Simon Charron, Attaché de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 864-4368; Renseignements : Direction des relations médias, Ville de Montréal, [email protected]