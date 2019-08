/R E P R I S E -- Avis aux médias - Inauguration de cinq logements d'urgence ou de transition pour familles dans le besoin à Regina/

REGINA, le 16 août 2019 /CNW/ - Warren Steinley, député provincial de Regina Walsh Acres, au nom de l'honorable Paul Merriman, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC), un représentant de la Société canadienne d'hypothèques et de logement et Maynard Sonntag, directeur général de Silver Sage Holdings Ltd procéderont à l'inauguration d'un ensemble de logements locatifs abordables destinés aux familles ayant des besoins complexes à Regina.

Date : 19 août 2019



Heure : 10 h 30



Lieu : Gathering Place

4001, 3e Avenue

Regina (Saskatchewan)

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Leonard Catling, Société canadienne d'hypothèques et de logement, 604-787-1787, lcatling@cmhc-schl.gc.ca; Leya Moore, Ministère des Services sociaux de la Saskatchewan, 306-787-3610, leya.moore@gov.sk.ca

