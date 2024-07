/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Impasse à la Ville de Québec : point de presse sur l'état des négociations et les raisons motivant la grève des cols bleus/

QUÉBEC, le 11 juill. 2024 /CNW/ - Demain, le vendredi 12 juillet, se tiendra un point de presse devant le Centre de glaces Intact Assurance concernant l'impasse dans les négociations en cours entre la Ville de Québec et le Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec (SCFP 1638). Ces salarié(e)s sont présentement en grève depuis le mercredi 10 juillet, et ce, jusqu'au lundi 15 juillet alors que le Festival d'été bat son plein.

« Nous avons des solutions; or il n'y a pas d'écoute! », d'affirmer Luc Boissonneault, président du SCFP 1638, qui sera sur place demain afin de répondre aux questions des journalistes.

Qui : Le Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec Quoi : Mise au point sur l'impasse dans les négociations entre la Ville de Québec et le Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec (SCFP 1638) Quand : Vendredi 12 juillet 2024, à 10 h Où : Centre de glaces Intact Assurance

999, av. De Rochebelle, entrée 1, Québec, Québec, G1V 0J6

Aucune autre entrevue ne sera donnée.

Comptant plus de 137 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 37 700 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Myriam Leduc, conseillère, Service des communications, 514 885-4733, [email protected]