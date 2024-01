/R E P R I S E -- Avis aux médias - Harcèlement et violence en milieu de travail - La CSQ en commission parlementaire sur le projet de loi no 42/

QUÉBEC, le 29 janv. 2024 /CNW/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) présentera, ce mardi 30 janvier, vers 15 h 15, son mémoire portant sur le projet de loi no 42, Loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail.

Veuillez noter que le président de la CSQ, Éric Gingras, sera disponible sur place pour des entrevues, dès 14 h 45.

Aide-mémoire

QUOI : La CSQ en commission parlementaire pour présenter son mémoire sur le projet de loi no 42 QUI : Éric Gingras, président de la CSQ QUAND : Le 30 janvier, vers 15 h 15 OÙ : Salle Pauline-Marois, Hôtel du Parlement

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 225 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ, l'association qui représente les retraitées et retraités de la CSQ. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

SOURCE Centrale des Syndicats du Québec (CSQ)

Renseignements: Maude Messier, Attachée de presse de la CSQ, Cellulaire : 514 213-0770, Courriel : [email protected]