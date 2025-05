/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Haie d'honneur pour le retour au travail des débardeurs de Québec/

QUÉBEC, le 14 mai 2025 /CNW/ - Après 987 jours de lock-out, les débardeurs du port de Québec sont de retour au travail. Ils seront ainsi accueillis demain matin par une haie d'honneur afin de souligner leur combat acharné mené tout au cours de ce lock-out historique.

« Même si cette malheureuse histoire est derrière nous, nous n'arrêterons jamais de dénoncer ce lock-out injustifié et ensuite l'utilisation de l'article 107 par le gouvernement pour mettre fin au conflit, deux mesures inacceptables. Mais aujourd'hui, nous sommes heureux de rentrer au travail, un travail que l'on aime. Grâce à l'appui et à la mobilisation du SCFP et d'autres syndicats, on a passé à travers cette épreuve injuste », de déclarer Stéphane Arsenault, président du Syndicat des débardeurs du port de Québec.

Qui : Le Syndicat des débardeurs du port de Québec et leurs alliés

Quoi : Haie d'honneur pour marquer le retour au travail des débardeurs

Quand : Jeudi 15 mai 2025, à 7 h

Où : 1, boul. Henri-Bourassa, Québec, Québec, G1J 5L7

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente le Syndicat des débardeurs du port de Montréal ainsi que les débardeurs des ports de Québec, Trois-Rivières, Sorel et Matane, pour un total d'environ 1600 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815