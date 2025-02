/R E P R I S E -- Avis aux médias - Grande conférence Measuring Beyond 2025 : L'impact social au cœur de la transition durable/

MONTRÉAL, le 29 janv. 2025 /CNW/ - HEC Montréal invite les représentantes et représentants des médias au grand rendez-vous annuel Measuring Beyond sur la gestion durable et responsable des entreprises et des organisations, le 11 février 2025 à Montréal.

À l'heure où l'on vit de grandes transformations et remises en question dans notre société, plus d'une vingtaine d'expertes et experts universitaires locaux et internationaux, leaders d'opinion ainsi que professionnelles et professionnels de divers secteurs, échangeront autour du thème capital : l'impact social au cœur de la transition durable.

Grande conférence Measuring Beyond 2025 : l’impact social au cœur de la transition durable (Groupe CNW/HEC Montréal)

La grande conférence permettra de mieux comprendre le rôle crucial du « S » de l'acronyme ESG (facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance) souvent écarté au profit des deux autres et de découvrir des exemples concrets et innovants pour transformer les stratégies d'affaires en faveur d'un avenir plus juste et durable.

Extrait du programme

8 h 30 - Conférence d'ouverture - Le pouvoir de l'impact social : perspectives de leaders chevronné(es). Animation : Dominique Anglade (HEC Montréal) et Intervenant(e)s : Chantal Line Carpentier (Organisation des Nations Unies) Guy Cormier (Mouvement Desjardins) Geneviève Fortier (Promutuel Assurance)

et Intervenant(e)s : 9 h 30 à 10 h 15 - Pratiques RH et inclusion : vers des organisations performantes et durables

: vers des organisations performantes et durables 10 h 45 à 11 h 35 - Engagement et relations communautaires : initiatives pour une prospérité collective

: initiatives pour une prospérité collective 11 h 35 à 12 h 15 - Finance d'impact : regards croisés sur l'avenir du capital-investissement social

: regards croisés sur l'avenir du capital-investissement social 13 h 30 à 14 h 15 - Chaînes de valeur mondiales : défis éthiques et responsabilité sociale

: défis éthiques et responsabilité sociale 14 h 15 à 14 h 35 - Vers une transition économique éclairée : où en sont les PME du Québec ?

Informations pratiques

Quoi : conférences et panels sur la gestion durable et responsable

conférences et panels sur la gestion durable et responsable Quand : mardi 11 février 2025 de 8h30 à 17h

mardi 11 février 2025 de 8h30 à 17h Où : HEC Montréal, Édifice Hélène-Desmarais - 501, rue de la Gauchetière Ouest, Montréal (Québec) H2Z 1Z5

Édifice Hélène-Desmarais - 501, rue de la Gauchetière Ouest, Montréal (Québec) H2Z 1Z5 Inscriptions : Inscription obligatoire à [email protected]

Inscription obligatoire à Événement bilingue avec service de traduction simultanée.

Partenaires

La Grande conférence Measuring Beyond est organisée par HEC Montréal en partenariat avec la Saïd Business School de l'Université d'Oxford. Cet événement est présenté par KPMG et propulsé par l'École des dirigeantes et dirigeants HEC Montréal (ED).

À propos de l'initiative Measuring Beyond

HEC Montréal et la Saïd School de l'Université d'Oxford se sont unies pour lancer l'initiative Measuring Beyond, axée sur l'amélioration de l'évaluation de la performance des entreprises grâces aux facteurs ESG. Cette collaboration vise à encourager l'intégration de ces derniers dans les objectifs des entreprises et à fournir des outils pour une gestion durable et responsable, tout en favorisant la transparence et l'investissement responsable.

À propos de HEC Montréal

Établissement universitaire francophone de renommée internationale, HEC Montréal est ouverte sur le monde et solidement ancrée dans la collectivité québécoise. Elle forme depuis 1907 des leaders dans tous les domaines de la gestion, qui contribuent de manière responsable au succès des organisations et à la transition durable de la société. Sa communauté comprend près de 14 000 étudiantes et étudiants issus de 146 pays, plus de 300 membres du corps professoral et plus de 110 000 personnes diplômées qui rayonnent ici et à l'international. L'École offre près de 150 programmes à tous les cycles universitaires et accueille chaque année plus de 9 000 cadres, dirigeantes et dirigeants.

À propos de l'École des dirigeantes et dirigeants HEC Montréal

Depuis plus de 65 ans, l'École des dirigeantes et dirigeants HEC Montréal forme des leaders en gestion qui contribuent de manière responsable au succès des organisations et à la transition durable de la société. Classée 1re au Québec, 3e au Canada et 29e au monde du prestigieux palmarès Executive Education 2024 du Financial Times, l'École des dirigeantes et dirigeants propose plus de 100 programmes de courte durée en classe, en ligne et en entreprise. Chaque année, elle forme plus de 9000 personnes et répond aux besoins de plus de 450 organisations.

