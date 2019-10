/R E P R I S E -- Avis aux médias - Exercice de formation pour les interventions d'urgence prévu le 19 octobre à l'Aéroport Billy Bishop de Toronto/

Durant les exercices de simulation, il se pourrait que le public entende les sirènes et remarque la présence sur place de personnel d'intervention d'urgence. Les procédures de sécurité seront mises à l'essai dans le cadre d'activités connexes à l'aéroport.

TORONTO, le 18 oct. 2019 /CNW/ - PortsToronto procédera à un exercice de formation pour les interventions d'urgence à l'Aéroport Billy Bishop de Toronto le 19 octobre 2019 en soirée.

Transports Canada exige que soit mené cet exercice de formation de routine à grande échelle afin de tester les protocoles, les procédures, les communications et la planification aéroportuaires pour les situations d'urgence ou liées à la sécurité. Ce type d'exercice permet à l'aéroport de maintenir un niveau élevé de préparation aux situations d'urgence, et plusieurs organismes y participeront dont les services d'incendie et de police de Toronto (et les unités maritimes connexes), les services paramédicaux de Toronto, NAV CANADA, ainsi que le personnel et les représentants de diverses organisations et de compagnies aériennes ayant des activités à l'Aéroport Billy Bishop.

Tout au long de la soirée, ceux qui se rendent à l'aéroport ou qui passent dans les environs verront le scenario élaboré en vue de tester la préparation aux situations d'urgence, par exemple :

Des véhicules et du personnel d'urgence à l'aéroport, y compris l'unité maritime de la police de Toronto et les bateaux-pompes, des camions d'incendie et l'équipe d'intervention en cas de déversement de matières dangereuses;

et les bateaux-pompes, des camions d'incendie et l'équipe d'intervention en cas de déversement de matières dangereuses; Sirènes d'alarme, feux à éclats et/ou tirs simulés, et;

Des acteurs bénévoles du Fire and Emergency Services Training Institute jouant divers rôles, dont celui de passagers ou du personnel semblant en détresse.

Veuillez prendre note qu'il s'agit seulement d'un exercice. Celui-ci n'aura aucune incidence sur les heures de départ et d'arrivée des vols réguliers.

Les médias n'auront pas accès au site afin de garantir l'intégrité de l'exercice.

À propos de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto (https://www.billybishopairport.com/accueil)

Desservant plus de 20 villes au Canada et aux États-Unis, et proposant des correspondances pour plus de 80 destinations internationales par l'entremise de ses réseaux de lignes aériennes, l'Aéroport Billy Bishop est un important point d'accès international et un moteur essentiel de l'économie de Toronto. Il génère en effet plus de 470 millions de dollars en produit intérieur brut (PIB) et contribue au maintien de 4 740 emplois, dont 2 080 sont directement associés aux opérations aéroportuaires. L'Aéroport Billy Bishop est reconnu pour offrir une expérience de voyage, une efficacité et un service à la clientèle uniques. Il a remporté plusieurs prix déterminés par les passagers et a notamment été nommé l'un des meilleurs aéroports du monde et d'Amérique du Nord à la fois par le Conseil international des aéroports (ACI), qui lui a décerné le prix de la qualité des services aux aéroports, et par Skytrax lors de la remise des World Airport Awards. L'Aéroport Billy Bishop a également été nommé quatrième meilleur aéroport international par Condé Nast Traveler, et a pour la cinquième année consécutive été désigné par Private Fly comme l'un des 10 aéroports offrant les plus belles approches au monde.

À propos de PortsToronto (https://www.portstoronto.com)

Depuis plus de 100 ans, PortsToronto travaille avec ses partenaires des ordres fédéral, provincial et municipal afin de favoriser la croissance économique de la Ville de Toronto et de la région du Grand Toronto. PortsToronto possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, qui a accueilli 2,8 millions de passagers en 2018; la Marina de l'avant-port, l'une des plus grandes marinas en eau douce au Canada; ainsi que le terminal maritime 52, qui propose aux entreprises des services de transport, de distribution, d'entreposage et de conteneurs au Port de Toronto. PortsToronto s'engage à soutenir des collectivités fortes, saines et viables et a investi plus de 11 millions de dollars depuis 2009 dans des initiatives de bienfaisance et des programmes environnementaux qui profitent aux collectivités le long du secteur riverain de Toronto et ailleurs. PortsToronto mène ses activités conformément à la Loi maritime du Canada et est dirigée par un conseil d'administration composé de neuf membres représentant les trois ordres du gouvernement.

SOURCE PortsToronto

Renseignements: Renseignements aux médias : Sarah Sutton, Gestionnaire, Communications et Relations gouvernementales, PortsToronto, Cell. : (647) 298-0544, Courriel : ssutton@portstoronto.com

Related Links

http://www.torontoport.com