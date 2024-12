Ce guide se situe dans le prolongement de la ressource primée « Les jeunes et l'argent »

WINNIPEG, MB, le 6 déc. 2024 /CNW/ - La Fondation canadienne d'éducation économique (FCEE) et IG Gestion de patrimoine (IG) procéderont au lancement officiel du guide Indigenous Peoples' Money and Youth, une ressource gratuite visant à favoriser l'autonomie financière des jeunes Autochtones du Canada.

On en fera l'annonce le mardi 10 décembre à 9 h (HC) au siège social d'IG Gestion de patrimoine, à Winnipeg.

Des employés et employées d'IG ainsi que des membres de la collectivité se joindront à des représentants d'organisations autochtones, à la FCEE et à IG.

Ce guide est conçu pour outiller les jeunes Autochtones face aux possibilités, décisions et défis d'ordre financier qui se présenteront au cours de leur vie. Il s'agit d'une adaptation du guide primé Les jeunes et l'argent de la FCEE et IG, qui est devenu dans tout le pays une ressource incontournable pour les programmes de littératie financière destinés aux jeunes, et qui a été intégré au programme d'études secondaires dans quatre provinces. Une équipe composée d'Autochtones a travaillé à la modification et à l'adaptation de la publication originale, afin que cette version corresponde davantage aux intérêts, aux besoins et aux repères culturels propres à la jeunesse autochtone.

Date et heure de l'annonce : Le mardi 10 décembre 2024, 9 h à 10 h (HC)

Lieu : Siège social, IG Gestion de patrimoine, 447, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 3H5

Avec :

Damon Murchison , président et chef de la direction, IG Gestion de patrimoine

, président et chef de la direction, IG Gestion de patrimoine Damon Johnston , président du Aboriginal Council of Winnipeg

, président du Aboriginal Council of Vanessa Everett , cheffe de la direction en fonction, Keewatin Economic Development Corporation

, cheffe de la direction en fonction, Keewatin Economic Development Corporation Joanne Mason , Aînée de la Première Nation de Peguis

, Aînée de la Première Nation de Kevin Maynard , vice-président de la Fondation canadienne d'éducation économique

, vice-président de la Fondation canadienne d'éducation économique Billie Cross , membre néo-démocrate de l'Assemblée législative pour Seine River

