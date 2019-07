/R E P R I S E -- Avis aux médias - Événement célébrant la restauration de la rivière Seymour/

NORTH VANCOUVER, le 9 juill. 2019 /CNW/ - Le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, assistera à un événement communautaire pour célébrer les activités de restauration de la rivière Seymour, et prononcera une allocution soulignant la nouvelle Loi sur les pêches qui appuie le rétablissement des stocks de poissons et la réinstauration des protections perdues pour les cours d'eau et l'habitat du poisson.

Date : Mercredi 10 juillet 2019 Heure : 13 h (heure locale) Lieu : Point de départ Fisherman's Trail (à l'extrémité nord de la rue Riverside)

Lynn Valley

North Vancouver (C.-B.)

SOURCE Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique

Renseignements: Marie-Pascale Des Rosiers, Directrice des communications, Cabinet du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Tél. : 613-314-4591, Marie-Pascale.DesRosiers@dfo-mpo.gc.ca; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, Media.xncr@dfo-mpo.gc.ca

