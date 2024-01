GATINEAU, QC, le 11 janv. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter qu'Environnement et Changement climatique Canada tiendra une séance d'information technique et un point de presse pour discuter d'une tempête hivernale qui touchera l'Ontario et le Québec cette fin de semaine.

L'événement médiatique se fera sur Zoom. Après la présentation, les journalistes pourront poser des questions. Il sera possible de citer les intervenants, et le point de presse pourra être enregistré.

En raison du volume élevé de demandes de la part des journalistes à ce sujet, ce sera l'occasion principale pour eux d'échanger avec nos météorologues sur les conditions météo du vendredi 12 janvier 2024 en Ontario et au Québec.

Activité : Séance d'information technique et point de presse (bilingues) Date : Le vendredi 12 janvier 2024 Heure : 13 h (HNE) Lieu : Sur Zoom

Pour assister au point de presse, rendez-vous sur Zoom.

Remarque : Une fois en ligne, les représentants des médias désirant poser une question sont priés de changer leur pseudonyme pour inscrire leur nom complet et le média qu'ils représentent. Les participants ayant omis de le faire ne pourront pas poser leur question.

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Relations avec les médias : Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]