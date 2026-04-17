GATINEAU, QC, le 16 avril 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont informés que des hauts responsables d'Environnement et Changement climatique Canada tiendront une séance d'information technique bilingue concernant la participation du Canada au Dialogue de Petersberg sur le climat à Berlin, en Allemagne, du 20 au 22 avril 2026, ainsi qu'à la réunion des ministres de l'Environnement du G7 à Paris, France, les 23 et 24 avril 2026. Lors des deux événements, les représentants du Canada rencontreront leurs homologues mondiaux afin de faire avancer les priorités en matière d'environnement et de climat et de renforcer la collaboration.

Cette séance d'information se tiendra à titre informatif seulement et ne doit pas être citée.

Activité : Séance d'information technique bilingue Date : Vendredi 17 avril 2026 Heure : 10 h (HE) Format : Zoom

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada à l'adresse [email protected] pour obtenir de plus amples renseignements.

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SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources: Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, 343-552-2387, [email protected]; Relations avec les médias: Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]