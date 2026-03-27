/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Enrico Ciccone du PLQ participe à la mobilisation régionale du mouvement Le communautaire à boutte à Trois-Rivières/
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti libéral du Québec
27 mars, 2026, 08:00 ET
TROIS-RIVIERES, QC, le 26 mars 2026 /CNW/ - Veuillez prendre note que le porte-parole du Parti libéral du Québec en matière de solidarité sociale et d'action communautaire, Enrico Ciccone, participera à la mobilisation régionale au parc Champlain de Trois-Rivières organisée par le mouvement Le communautaire à boutte, le vendredi 27 mars 2026.
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DATE :
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27 mars 2026
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LIEU :
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Parc Champlain
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1225, place de l'Hôtel-de-Ville,
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Trois-Rivières, QC
SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec
Sources : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581 999-6434, [email protected]; Marc Lapointe, Attaché de presse, Cabinet du chef parlementaire de l'opposition officielle, 418 580-9754, [email protected]
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