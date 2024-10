/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Enquête métropolitaine 2023 - Perspectives mobilité : faits saillants/

Séance de breffage technique et conférence de presse

MONTRÉAL, le 28 oct. 2024 /CNW/ - L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) convie les représentants des médias au dévoilement des faits saillants de l'enquête métropolitaine 2023 Perspectives mobilité. Plus importante enquête sur la mobilité au Québec, elle fut menée à l'automne 2023 auprès des citoyens de la région métropolitaine de Montréal et permet de décrire les caractéristiques des déplacements réalisés, peu importe le moyen de transport utilisé.

Effectuée depuis 1970, l'enquête contribue directement à une meilleure planification des systèmes, réseaux et modes de transport et de l'environnement urbain de la région métropolitaine. Les résultats dévoilés dresseront le premier portrait post-pandémique de la mobilité dans la région.

À l'occasion de la séance de breffage technique, Hamzeh Alizadeh, Directeur, Recherches et valorisation des données, Chris Harding, Conseiller, Mobilité des personnes, et Mathilde Moliner, Conseillère, Mobilité des personnes, de l'équipe Modélisation, organisation et développement des réseaux de l'ARTM, présenteront les faits saillants de l'enquête et seront disponibles pour répondre aux questions techniques des journalistes.

Par la suite, dans le cadre de la conférence de presse, Benoit Gendron, directeur général, sera accompagné de Ludwig Desjardins, directeur exécutif, Modélisation, organisation et développement des réseaux de l'ARTM. Suivra une période de questions des journalistes.

Cet événement aura lieu :

Date : 30 octobre 2024 Séance de breffage technique : 13 h 00 à 13 h 55 Conférence de presse : 14 h 00 à 14 h 45 Lieu : Centre-ville de Montréal. Le lieu précis sera transmis par

courriel aux journalistes dûment accrédités.

* Accréditation obligatoire.

Pour participer à la conférence de presse, les journalistes doivent s'accréditer au préalable en écrivant à : [email protected] avant le 30 octobre à 9 h 00. Le lieu exact de la conférence de presse sera envoyé avec la confirmation de l'inscription.

SOURCE Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)

Information aux médias: Isabella Brisson-Urdaneta, Conseillère, Affaires publiques et relations médias, [email protected]