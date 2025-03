/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - En grève, les cols bleus de Laval manifestent/

LAVAL, QC, le 9 mars 2025 /CNW/ - Demain, lundi, dans le cadre de la grève des cols bleus de la Ville de Laval, une manifestation partira du Centre Laval pour se rendre au métro Montmorency. Organisée par le Syndicat (SCFP 4545), une grève de six jours a été déclenchée du 6 au 12 mars.

Les parties ont commencé les pourparlers au printemps 2023. Le contrat de travail est échu depuis décembre 2021. Les personnes salariées sont sans augmentations salariales depuis plus de quatre ans.

Qui : Le Syndicat des cols bleus de Laval (SCFP 4545)

Quoi : Manifestation dans le cadre d'une grève de six jours

Quand : lundi le 10 mars 2025 à 7h

Où : Du centre Laval (1600 Boul. le Corbusier, Laval, QC H7S 1Y9) au Métro montmorency (555 Rue Lucien-Paiement, Laval, QC H7N 0A5)

Le SCFP 4545 représente 850 cols bleus à la Ville de Laval.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 40 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Source : Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ); Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815