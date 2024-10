/R E P R I S E -- Avis aux médias - Disponibilité médiatique de la responsable des ressources humaines et de la lutte au racisme et aux discriminations systémiques au comité exécutif/

MONTRÉAL, le 28 oct. 2024 /CNW/ - La responsable des ressources humaines et de la lutte au racisme et aux discriminations systémiques au sein du comité exécutif, Gracia Kasoki Katahwa, fera une allocution et sera disponible pour répondre aux questions des membres des médias avant la séance de la Commission de la sécurité publique, qui étudiera la Reddition de comptes 2023-2024 de l'administration municipale concernant le plan de lutte contre le racisme et les discriminations systémiques. Elle sera accompagnée d'Alia Hassan-Cournol, conseillère associée au développement économique, au commerce et au design, et d'Alain Vaillancourt, responsable de la sécurité publique au comité exécutif.

Date : Le mardi 29 octobre 2024 Heure : 11 h Lieu : Hôtel de ville de Montréal

Rez-de-chaussée, devant la salle des Armoiries

275, rue Notre-Dame Est

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Simon Charron, Attaché de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 864-4368