MONTRÉAL, le 22 sept. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à Laurence Vincent, présidente de Prével, Élizabeth-Ann Doyle, directrice générale et artistique de l'organisme montréalais MU et Véronique Rioux, consultante en design industriel, pour le dévoilement officiel de trois œuvres d'art public réalisées respectivement par les artistes Antonietta Grassi, MSHL et Diane Roe, qui se déroulera en la présence de Robert Beaudry, conseiller de la Ville pour l'arrondissement Ville-Marie.

Les médias découvriront les œuvres au cours d'un parcours du nouveau quartier et auront l'occasion de visiter le tout premier jardin communautaire montréalais sur toit, d'une superficie de 12 000 pi².

AIDE-MÉMOIRE



Date : le 25 septembre 2025

Heure : 10 h 30

Lieu : Placette publique d'Esplanade Cartier - 2150, rue Sainte-Catherine Est, Montréal

(En cas de pluie, l'événement se tiendra au rez-de-chaussée de la Maison de projet d'Esplanade Cartier, à la même adresse)

Rappelons qu'Antonietta Grassi a été sélectionnée par un jury indépendant et que MSHL et Diane Roe ont été nommés par MU au terme d'un processus ayant pour objectif d'incorporer l'art local et la culture au patrimoine urbain de la métropole. Pour sa part, le jardin communautaire, réalisé en collaboration avec AU/LAB, est le plus haut potager sur toit à Montréal et vise à lutter contre l'insécurité alimentaire dans le quartier Centre-Sud, tout en contribuant activement à réduire les îlots de chaleur. Des organismes communautaires, ainsi que des résidents et résidentes de l'arrondissement Ville-Marie peuvent y jardiner et y récolter des légumes.

SOURCE Prével

Information et confirmation : Maude Samson, 514 250-9058, [email protected]; Sabrina Duguay, 514 992-8898, [email protected]