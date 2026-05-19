/R E P R I S E -- Avis aux médias : Deux députés du PLQ et le chef Charles Milliard en tournée en Montérégie/

QUÉBEC, le 18 mai 2026 /CNW/ - La porte-parole du PLQ en matière de développement économique régional et en matière d'emploi, Filomena Rotiroti, et la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, ainsi que le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, seront de passage dans la région de la Montérégie demain, le mardi 19 mai.

Les élus libéraux profiteront de leur présence dans la région pour visiter l'entreprise familiale Les Industries André inc. et participer à une Table ronde économique avec la collaboration de DEV Vaudreuil, afin de discuter des enjeux qui les préoccupent.

Charles Milliard, Marie-Claude Nichols et Filomena Rotiroti seront disponibles pour des entrevues.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Earl Corales, Attaché de presse de Charles Milliard, 514-967-2649, [email protected]; Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]; William Huynh-Jan, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 514-229-9955, [email protected]