OTTAWA, ON, le 21 juin 2024 /CNW/ - René Arseneault, député de Madawaska--Restigouche, au nom de l'honorable Arif Virani, ministre de la Justice et procureur général du Canada, et Charlotte Côté, directrice générale de l'Escale MadaVic, feront une annonce de financement concernant un soutien accru aux victimes de violence sexuelle dans les comtés de Madawaska et de Victoria au Nouveau-Brunswick.

Un point de presse suivra l'activité.

Date : Le lundi 24 juin 2024



Lieu : Edmundston (Nouveau-Brunswick)



Heure : 13 h 30 (HA)

Les personnes représentant les médias qui souhaitent participer doivent s'inscrire d'avance par courriel à l'adresse [email protected], en indiquant leur nom et le bureau de presse qu'elles représentent pour obtenir l'adresse exacte de l'activité.

SOURCE Department of Justice Canada

Rens. : Chantalle Aubertin, Directrice adjointe des communications, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Canada, 613-992-6568, [email protected], Relations avec les médias, Ministère de la Justice Canada, 613-957-4207, [email protected]