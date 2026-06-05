/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Dépôt du projet de loi sur le maintien de l'autonomie des personnes aînées - Point de presse du Parti Québécois/

QUÉBEC, le 4 juin 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que la députée de Chicoutimi et porte-parole du Parti Québécois pour les Aînés, Marie-Karlynn Laflamme, tiendra un point de presse, le vendredi 5 mai 2026 à 11h45.

Sujet : Dépôt du projet de loi sur le maintien de l'autonomie des personnes aînées

Madame Laflamme sera accompagnée pour l'occasion de :

Micheline Germain , porte-parole de la Coalition pour la dignité des aînés et présidente de l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec (AREQ)

, porte-parole de la Coalition pour la dignité des aînés et présidente de l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec (AREQ) Solange Tremblay , porte-parole de la Coalition pour la dignité des aînés et présidente du Regroupement interprofessionnel des intervenantes retraitées des services de santé (RIIRS)

, porte-parole de la Coalition pour la dignité des aînés et présidente du Regroupement interprofessionnel des intervenantes retraitées des services de santé (RIIRS) Mireille Beaulac, porte-parole de la Coalition pour la dignité des aînés et présidente de l'Alliance des associations de retraités

AIDE-MÉMOIRE DATE : Le 5 juin 2026 HEURE : 11h45 LIEU : Foyer du Hall principal

Hôtel du Parlement

Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]