/R E P R I S E -- Avis aux médias - David Phillips, climatologue principal à Environnement et Changement climatique Canada, parlera aux Canadiens à Edmonton au sujet du climat en changement au Canada/

EDMONTON, le 17 juin 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que David Phillips, climatologue principal à Environnement et Changement climatique Canada, fera une présentation (en anglais seulement) sur le thème : « L'évolution de la météo et du climat : ce n'est plus ce que nos grands-parents ont connu », mettant à profit ses 50 ans et plus d'expérience dans l'étude des changements qui s'opèrent dans le climat et la météo au Canada.

Activité : Tournée de conférences de David Phillips sur l'évolution du climat au Canada Date : Le mardi 18 juin 2019 Heure : 19 h (HAR) Lieu : Bibliothèque publique d'Edmonton

Whitemud Crossing

4211, rue 106 N.-O.

Edmonton (Alberta)

David Phillips accordera des entrevues. Pour faire une demande d'entrevue, veuillez communiquer avec les Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada.



Renseignements: Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), ec.media.ec@canada.ca

