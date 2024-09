/R E P R I S E -- Avis aux médias - Coupe des Présidents 2024 : le point sur la mobilité sur L'Île-Bizard et dans les environs/

MONTRÉAL, le 19 sept. 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal invite les représentantes et les représentants des médias à un point de presse en lien avec la mobilité sur L'Île-Bizard et dans les environs, à quelques jours de la tenue de la Coupe des Présidents 2024, un événement sportif d'envergure internationale qui se tiendra au Club de golf Royal Montréal, du 24 au 29 septembre.

La vice-présidente du comité exécutif et responsable des sports et loisirs, Caroline Bourgeois, le porte-parole administratif de la Ville de Montréal, Philippe Sabourin, et le directeur général de la Coupe des Présidents, Ryan Hart, seront disponibles pour répondre aux questions des membres des médias.

La rencontre de presse sera suivie d'une visite du Club de golf Royal Montréal.

Date: Le vendredi 20 septembre 2024



Heure: 10 h



Lieu: Club de golf Royal Montréal 25, chemin South Ridge, L'Île-Bizard

(devant le magasin Pro Shop adjacent au stationnement)

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Direction des affaires publiques et du protocole, [email protected]; Renseignements: Philippe Sabourin, porte-parole administratif, 514 923-1295