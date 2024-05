/R E P R I S E -- Avis aux médias - Conseil général de la CSQ à Saint-Hyacinthe - L'heure est au bilan du triennat qui s'achève/

SAINT-HYACINTHE, QC, le 14 mai 2024 /CNW/ - Veuillez prendre note que les déléguées et délégués de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) seront réunis en conseil général au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe, du 15 au 17 mai prochains.

Le président de la CSQ, Éric Gingras, profitera de l'occasion pour faire le bilan du triennat qui s'achève et porter un regard sur les enjeux sociaux et politiques qui ont animé la Centrale au cours des trois dernières années.

Négociations du secteur public, en petite enfance, à l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et autres négociations marquantes, réformes en éducation et en santé, représentations et actions politiques, violence dans les écoles, intelligence artificielle, conséquences de l'utilisation des écrans chez les jeunes, droit à la déconnexion, polarisation des discours dans la sphère publique; ce ne sont pas les angles ni les sujets qui manquent.

Près de 250 personnes déléguées seront donc rassemblées à l'occasion de ce conseil général ultime avant le 44e Congrès de la CSQ, qui se tiendra du 26 au 29 juin 2024 prochain.

Les médias sont invités à assister à l'allocution d'ouverture du président, ce mercredi 15 mai, vers 9 h 30.

Éric Gingras sera également disponible pour des entrevues individuelles sur place.



Aide-mémoire QUOI : Conseil général de la CSQ | Allocution d'ouverture



QUI : Le président de la CSQ, Éric Gingras



QUAND : Le 15 mai 2024, vers 9 h 30



OÙ : Centre des congrès de Saint-Hyacinthe

1325, rue Daniel-Johnson Ouest, Saint-Hyacinthe, J2S 8S4

Rappelons que la CSQ représente près de 33 000 membres en Montérégie, notamment en éducation, en enseignement supérieur, en petite enfance ainsi qu'au sein de l'AREQ, l'association qui représente les retraitées et retraités de la CSQ.

IMPORTANT

Les représentantes et représentants des médias qui souhaitent assister à l'allocution d'ouverture du président de la CSQ doivent confirmer leur présence à l'adresse suivante : [email protected], ou par téléphone au 514 213-0770.

