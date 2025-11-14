/R E P R I S E --Avis aux médias - CONGRÈS QUÉBEC MINES + ÉNERGIE 2025/

QUÉBEC, le 11 nov. 2025 /CNW/ - Le 46e congrès Québec Mines + Énergie (QM+É) se déroulera du 17 au 20 novembre 2025, au Centre des congrès de Québec. Sur le thème « Les ressources minières et énergétiques du Québec : une vision d'avenir », l'événement regroupera plus de 2 500 congressistes, 130 exposants ainsi que 270 conférenciers et conférencières venant des secteurs minier et énergétique.

Le ministre des Ressources naturelles et des Forêts, M. Jean-François Simard, donnera le coup d'envoi officiel du congrès le mardi 18 novembre, à 9 h.

Accréditation

Les représentants et représentantes des médias qui souhaitent assister à différentes activités de QM+É 2025 doivent s'inscrire avant le lundi 17 novembre 2025, à 16 h, par courriel à [email protected] afin d'obtenir leur accréditation. L'ensemble des renseignements suivants doivent être fournis :

Nom et prénom

Média représenté

Fonction

Adresse complète

Téléphone

Courriel

Quelques thèmes du congrès : Les nouveaux potentiels miniers et énergétiques à explorer;

Les innovations technologiques;

L'économie circulaire et la valorisation des résidus miniers;

La réduction de l'empreinte carbone des ressources minières et la diversification énergétique;

L'acceptabilité sociale et le partenariat avec les communautés locales et autochtones;

Les collaborations internationales en matière de minéraux critiques et stratégiques.

Pour plus d'information, visitez le site Québec Mines + Énergie.

Information :

Relations médias

Ministère des Ressources naturelles

et des Forêts

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts