/R E P R I S E --Avis aux médias - CONGRÈS QUÉBEC MINES + ÉNERGIE 2025/

14 nov, 2025, 07:00 ET
QUÉBEC, le 11 nov. 2025 /CNW/ - Le 46e congrès Québec Mines + Énergie (QM+É) se déroulera du 17 au 20 novembre 2025, au Centre des congrès de Québec. Sur le thème « Les ressources minières et énergétiques du Québec : une vision d'avenir », l'événement regroupera plus de 2 500 congressistes, 130 exposants ainsi que 270 conférenciers et conférencières venant des secteurs minier et énergétique.
Le ministre des Ressources naturelles et des Forêts, M. Jean-François Simard, donnera le coup d'envoi officiel du congrès le mardi 18 novembre, à 9 h.
Accréditation
Les représentants et représentantes des médias qui souhaitent assister à différentes activités de QM+É 2025 doivent s'inscrire avant le lundi 17 novembre 2025, à 16 h, par courriel à [email protected] afin d'obtenir leur accréditation. L'ensemble des renseignements suivants doivent être fournis :
- Nom et prénom
- Média représenté
- Fonction
- Adresse complète
- Téléphone
- Courriel
Quelques thèmes du congrès :
Pour plus d'information, visitez le site Québec Mines + Énergie.
