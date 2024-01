/R E P R I S E -- Avis aux médias - Conférence de presse | La CSQ en 2024 - Prendre les devants!/

MONTRÉAL, le 5 janv. 2024 /CNW/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) convie les représentantes et les représentants des médias à sa traditionnelle conférence de presse de début d'année. À cette occasion, le président de la CSQ, Éric Gingras, brossera un portrait des priorités de l'organisation et des enjeux à venir pour l'année 2024.

L'héritage des négociations du secteur public, l'éducation - de la petite enfance à l'enseignement supérieur, la violence dans les écoles, la transformation du monde du travail et l'intelligence artificielle feront notamment partie des enjeux abordés.

Éric Gingras sera également disponible pour des entrevues individuelles.

Aide-mémoire

QUOI : Point de presse de début d'année de la CSQ QUI : Éric Gingras, président de la CSQ QUAND : Le lundi 8 janvier 2024, à 10 heures OÙ : Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Salle Saint-Louis

(3535, rue Saint‐Denis, Montréal (Québec) H2X 3P1)

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 225 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La Centrale compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ, l'association qui représente les retraitées et retraités de la CSQ. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

