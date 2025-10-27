/R E P R I S E --Avis aux médias - Conférence de presse concernant un investissement majeur au Cégep Édouard-Montpetit/

LONGUEUIL, QC, le 24 oct. 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Martine Biron, procédera à une annonce concernant un investissement majeur au Cégep Édouard-Montpetit, en compagnie du ministre responsable des Services sociaux, ministre responsable de la région de la Montérégie et député de Taillon, M. Lionel Carmant.

Pour l'occasion, elle sera également accompagnée de la directrice générale du Cégep Édouard-Montpetit et de l'École nationale d'aérotechnique, Mme Hélène Bailleu.

Les journalistes qui souhaitent participer à l'annonce doivent s'inscrire au préalable par courriel à [email protected] avant 12 heures, le 27 octobre 2025. L'adresse exacte du lieu de la conférence leur sera communiquée une fois leur accréditation confirmée. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à l'annonce.

DATE : Le lundi 27 octobre 2025, à 14 heures

Arrivée des médias à compter de 13 h 45



LIEU : Longueuil

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Source : Sophie J. Barma, Attachée de presse de la ministre de l'Enseignement supérieur, 581 993-5016, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]