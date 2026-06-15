/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - Conférence de presse concernant les soins et services de santé offerts dans la région de la Capitale-Nationale/

QUÉBEC, le 12 juin 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle l'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec-Centre, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et le ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, Lionel Carmant, accompagné du ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Jean-François Simard, procéderont à une annonce concernant les soins et services de santé offerts dans la région de la Capitale-Nationale.

Accréditation obligatoire

Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.

DATE : Le lundi 15 juin 2026



HEURE : 11h30



LIEU : Québec*

*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

Pour renseignements : Sasha Trudel, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, 418 208-2584