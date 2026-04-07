/R E P R I S E -- Avis aux médias - Conférence de presse concernant les soins et services de santé offerts dans la région de l'Outaouais/

QUÉBEC, le 6 avril 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau, Mathieu Lacombe, accompagné de la députée de Hull, Suzanne Tremblay, procédera à une annonce concernant les soins et services de santé offerts dans la région de l'Outaouais.

La conférence de presse sera diffusée sur la page Facebook de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants et ministre responsable des Services sociaux, Sonia Bélanger.

Une séance d'information technique dont l'objectif sera de répondre aux interrogations des médias précédera la conférence de presse. Durant cette séance d'information technique, la prise d'images ou les enregistrements seront interdits et il ne sera pas permis de rapporter les propos tenus sous forme de citation ou autre.

Accréditation obligatoire

Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à [email protected] . Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.

DATE : Le mardi 7 avril 2026 HEURE : Séance d'information technique : 9 h

Conférence de presse : 10 h LIEU : Gatineau*

*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

Pour renseignements : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, 514 554-4170