/R E P R I S E -- Avis aux médias - Conférence de presse concernant les soins et services de santé offerts dans la région de Chaudière-Appalaches/
Nouvelles fournies parCabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants
27 avr, 2026, 07:00 ET
SAINT-GEORGES, QC, le 26 avril 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre des Affaires municipales et député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, procédera, au nom de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger, procèdera à une inauguration concernant les soins et services de santé offerts dans la région de Chaudière-Appalaches.
Accréditation obligatoire
Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.
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DATE :
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Le lundi 27 avril 2026
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HEURE :
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13 h
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LIEU :
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Saint-Georges*
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*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel
SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants
Pour renseignements : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Cellulaire : 514 554-4170
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