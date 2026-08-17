/R E P R I S E --Avis aux médias - Conférence de presse concernant les soins et services de santé offerts au Québec/
Nouvelles fournies parCabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance
17 août, 2026, 06:00 ET
QUÉBEC, le 14 août 2026 /CNW/ -- Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre responsable des Services sociaux et la Lutte contre l'itinérance, Lionel Carmant, procédera à une annonce concernant les soins et services de santé offerts au Québec. Pour l'occasion, il sera accompagné de la ministre responsable de l'Habitation, Karine Boivin-Roy, l'adjointe parlementaire du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, Marilyne Picard et de la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif.
Accréditation obligatoire
Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.
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DATE :
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Le lundi 17 août 2026
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HEURE :
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11 h 30
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LIEU :
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Shawinigan*
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*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.
SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance
Pour renseignements : Sasha Trudel, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux, 418 208-2584
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