/R E P R I S E -- Avis aux médias - Conférence de presse concernant le Cégep régional de Lanaudière/

L'ASSOMPTION, QC, le 27 mai 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, procédera à une importante annonce concernant le Cégep régional de Lanaudière.

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du député de L'Assomption, François Legault, et de la directrice générale du Cégep régional de Lanaudière, Geneviève Perreault.

Les journalistes qui souhaitent participer à l'annonce doivent s'inscrire au préalable par courriel à [email protected] avant midi, le 28 mai 2026. L'adresse exacte du lieu de la conférence leur sera communiquée une fois leur accréditation confirmée. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à l'annonce.

DATE : Le jeudi 28 mai 2026, à 14 heures

Arrivée des médias à compter de 13 h 45 LIEU : L'Assomption

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Source : Aurélie Diep, Attachée de presse de la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, 367 330-4179, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]