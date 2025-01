/R E P R I S E -- Avis aux médias - Conférence de presse concernant l'éducation dans le secteur minier/

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, QC, le 7 janv. 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le député d'Abitibi-Est et adjoint parlementaire de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet développement économique régional), M. Pierre Dufour, au nom du ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, procédera à une annonce concernant le secteur minier.

Pour l'occasion, il sera accompagné de la présidente-directrice générale de l'Institut national des mines du Québec, Mme Christine Duchesneau.

Les journalistes qui souhaitent participer à l'annonce doivent s'inscrire au préalable par courriel à [email protected] avant 8 heures, le 8 janvier 2025. L'adresse exacte du lieu de la conférence leur sera communiquée une fois leur accréditation confirmée. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à l'annonce.

DATE : Le mercredi 8 janvier 2025 à 10 h 30

Arrivée des médias à partir de 10 h 15



LIEU : Val-d'Or

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation

Source : Antoine De la Durantaye, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Éducation, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]