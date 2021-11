MONTRÉAL, le 26 nov. 2021 /CNW/ - Le Samedi PME, c'est déjà cette fin de semaine. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) rappelle aux consommateurs de s'inscrire rapidement au concours Samedi PME afin de courir la chance de gagner 2 000 $ en argent à dépenser dans leur commerce local préféré. Organisé entre le Vendredi fou et le Cyberlundi, le Samedi PME est une occasion en or de magasiner pour les Fêtes dans les petits commerces et d'exprimer notre gratitude aux PME qui font vivre nos communautés.

Les dernières données du Tableau de suivi de la santé des PME de la FCEI montrent que si 76 % d'entre elles sont complètement ouvertes, moins de la moitié (45 %) ont tout leur personnel et environ un tiers (36 %) ont retrouvé un niveau de ventes normal pour cette période de l'année.

Détails sur le Concours Samedi PME :

À gagner : L'un des 10 prix en argent (2 000 $) ou l'une des 5 cartes-cadeaux eBay d'une valeur de 150 $ qui pourront servir à encourager davantage les commerces locaux.

L'un des 10 prix en argent (2 000 $) ou l'une des 5 cartes-cadeaux eBay d'une valeur de 150 $ qui pourront servir à encourager davantage les commerces locaux. Inscription : Les inscriptions se font à www.JechoisisPME.ca.

Les inscriptions se font à www.JechoisisPME.ca. Période du concours : Jusqu'au 28 novembre 2021.

Jusqu'au 28 novembre 2021. Participants : Concours ouvert aux résidents canadiens majeurs. Une seule participation par personne. Aucun achat requis.

Concours ouvert aux résidents canadiens majeurs. Une seule participation par personne. Aucun achat requis. Objectif : Pour promouvoir le magasinage dans les PME durant les Fêtes.

Le Samedi PME, qui aura lieu le 27 novembre, est organisé par la FCEI et American ExpressMD et commandité par eBay Canada.

Méthodologie

Les résultats sont extraits du sondage Votre voix - Novembre 2021 effectué entre le 4 et le 23 novembre et s'appuient sur un échantillon de 4 514 répondants. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant un nombre égal de répondants, la marge d'erreur serait de plus ou moins 1,5 %, 19 fois sur 20.

Le Samedi PME

Le Samedi PME est organisé par la FCEI et American ExpressMD et commandité par eBay Canada. Cet événement encourage l'achat local et les initiatives visant à soutenir les PME et fournit aux chefs d'entreprise des affiches et des outils. Le concours Samedi PME est commandité exclusivement par la FCEI et eBay Canada, une plateforme de commerce à l'échelle mondiale utilisée par les PME.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 95 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

MD Utilisée en vertu d'une licence accordée par American Express

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements: Maud Larivière, attachée de presse, FCEI, Cell. : 514 817-0228, [email protected]

Liens connexes

https://www.cfib-fcei.ca/