/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - Communautés forestières en péril : travailleurs, entreprises et entrepreneurs rencontrent la ministre Blanchette Vézina/

QUÉBEC, le 2 oct. 2024 /CNW/ - Un an après avoir réclamé une réforme du régime forestier du Québec, la coalition forestière, représentant des travailleurs, entreprises, entrepreneurs et communautés forestières, avise les médias qu'elle rencontrera la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, le 3 octobre 2024, pour lui rappeler l'urgence d'agir et connaître les intentions de son gouvernement et les actions qu'il souhaite poser pour réviser rapidement le régime forestier du Québec.

Les membres de la coalition seront disponibles pour des entrevues jeudi le 3 octobre 2024 à partir de 15h.

Pour toutes informations :

Pour AFB : Catherine Potvin, agente de communications, 418 630-6316

Pour l'AETSQ : Fabien Simard, directeur général, 418 802-7929

Pour l'AQEF : Martin Bouchard, partenaire d'affaires, 418 930-7152

Pour la FIM-CSN : Thierry Larivière, responsable des communications, 514-966-4380

Pour la FQCF : Dany Rousseau, directeur des communications, 418 906-7651

SOURCE Syndicat Unifor Québec

Pour Unifor : Véronique Figliuzzi, responsable des communications, [email protected]