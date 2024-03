/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Coalition du Québec URGENCE Palestine - Ensemble pour la justice et la paix ! Urgence d'agir ! CONFÉRENCE DE PRESSE/

MONTRÉAL, le 19 mars 2024 /CNW/ - Les représentant-es des médias sont convié-es à se joindre à la conférence de presse organisée par la Coalition du Québec URGENCE Palestine, mercredi, le 20 mars 2024 à 10 h.

La Coalition a lancé un appel à un cessez-le-feu immédiat et à la libre circulation de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza ainsi que l'arrêt des exportations militaires, directes et indirectes, vers Israël. Cet appel, « Ensemble pour Gaza et la Palestine ! Ensemble pour la justice et la paix ! » a été endossé à ce jour par 183 organisations de la société civile québécoise et 130 personnalités publiques. La Coalition invite également la population à participer à une grande manifestation le samedi 23 mars à 14 h à Montréal (square Dorchester).

Les représentant-es d'organisations et les personnalités publiques qui prendront la parole sont :

Raymond Legault , porte-parole de la Coalition du Québec URGENCE Palestine

, porte-parole de la Coalition du Québec URGENCE Palestine Luc Picard , acteur

, acteur Marc-Édouard Joubert , président du Conseil régional FTQ Montréal métropolitain

, président du Conseil régional FTQ Montréal métropolitain Christine Gauthier , vice-présidente de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ - CSN)

, vice-présidente de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ - CSN) Lynda Khelil , Ligue des droits et libertés

, Ligue des droits et libertés Michèle Asselin , Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes (CQMMF) et directrice générale Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)

, Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes (CQMMF) et directrice générale Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) Niall Clapham Ricardo , Voix juives indépendantes - Montréal

, Voix juives indépendantes - Montréal Zahia El-Masri , Collectif des femmes pour la Palestine.

DATE : Mercredi, le 20 mars 2024



HEURE : 10 h (durée 40 minutes)



LIEU : Centre Saint-Pierre, 1212 Rue Panet, Montréal (H2L 2Y7), Salle 204

Lien vers l'appel et la liste des signataires : https://liguedesdroits.ca/ensemble-pour-gaza-et-la-palestine-pour-la-fin-de-la-complicite-du-canada

SOURCE Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN)

Renseignements: Pour informations et entrevues : Elisabeth Dupuis, responsable des communications de la Ligue des droits et libertés, Cellulaire : (514) 715-7727.