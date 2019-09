/R E P R I S E - Avis aux médias - Cette Halloween, l'UNICEF revient en force!/

Les médias sont invités à assister à une annonce officielle d'UNICEF Canada le lundi 23 septembre

TORONTO, le 19 sept. 2019 /CNW/ - UNICEF Canada fait appel à tous les petits monstres, les sorcières et les fantômes à les rejoindre alors que l'organisation reprend sa place à l'Halloween en lançant une campagne novatrice conçue pour les enfants d'aujourd'hui : une initiative qui leur permettra de changer le monde à leur façon. Des enfants qui aident d'autres enfants.

Le lundi 23 septembre, UNICEF Canada invite les médias à se joindre à eux alors que l'organisation fera une annonce importante au sujet d'une toute nouvelle campagne. Dans le cadre de cette nouvelle initiative, des filles et des garçons d'un océan à l'autre seront invités à enfiler leur costume de superhéros pour aider les plus vulnérables.

L'événement présentera notamment les plus récentes et plus jeunes ambassadrices d'UNICEF Canada : GFORCE. Il s'agit d'un groupe musical composé de cinq jeunes filles de la région du Grand Toronto qui viennent tout juste de connaître un succès retentissant à l'émission America's Got Talent.

QUI :

David Morley , président et chef de la direction d'UNICEF Canada

, président et chef de la direction d'UNICEF Canada Rowena Pinto , chef des programmes d'UNICEF Canada

, chef des programmes d'UNICEF Canada GFORCE, groupe musical de cinq jeunes filles âgées de 10 à 13 ans

Les enfants de l'école publique Broadlands qui participent à l'annonce

OÙ :

À l'école publique Broadlands (106, boul. Broadlands, North York , Toronto ( Ontario ))

QUAND :

Le lundi 23 septembre à 10 h (HNE) (veuillez arriver à 9 h 45 (HNE))

L'événement se termine à 10 h 20 et sera suivi de possibilités d'entrevues sur place (en français et en anglais).

SUPPORTS VISUELS :

Photos de GFORCE en train d'interagir avec un groupe d'élèves de 5 e année costumés et de cadres d'UNICEF Canada

année costumés et de cadres d'UNICEF Canada Un gymnase rempli d'élèves qui célèbrent la nouvelle campagne de l'UNICEF

Premier regard sur le matériel créatif grandeur nature de la campagne

Toute vidéographie ou retransmission en direct de l'événement est bienvenue

À propos de l'UNICEF

L'UNICEF est le chef de file des organisations humanitaires mondiales dont la mission est axée sur les enfants. Nous œuvrons dans le monde entier, même dans les régions les plus difficiles, afin de procurer des soins de santé, des vaccins, une éducation, de l'eau potable, une alimentation et des services d'assainissement. En tant que membres des Nations Unies, notre portée est inégalée : nous sommes actifs dans plus de 190 pays et territoires afin d'apporter une aide aux enfants les plus vulnérables. Même si nous faisons partie de la grande famille des Nations Unies, l'UNICEF dépend entièrement de contributions volontaires pour accomplir son travail et sauver des vies. Visitez le unicef.ca ou suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

Renseignements: Pour organiser des entrevues : Marie-Hélène Bachand, 514 288-5134 poste 8425/cell. : 514 232-4510, mbachand@unicef.ca; Pour des demandes sur les lieux de l'événement, communiquez avec Emily O'Connor 647-500-4230

