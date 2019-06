/R E P R I S E -- Avis aux médias - Cérémonies du gouvernement du Canada dans la région d'Halifax pour commémorer le 75e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie/

HALIFAX, le 28 mai 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada tiendra trois activités commémoratives à Halifax, du 3 au 6 juin 2019, pour commémorer le 75e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie, et pour se souvenir de ceux qui ont servi notre pays et qui se sont sacrifiés pour notre liberté.

On encourage les médias à inviter le public à ces événements et à partager les informations ci-dessous.







Événement : Traversée du Canada - Cérémonie d'arrivée des bottes à la destination finale



Lieu : Gare VIA Rail d'Halifax

1161, rue Hollis

Halifax (Nouvelle-Écosse)



Date : Lundi 3 juin 2019



Heure : 17 h 50 (HAA)





Événement : Cérémonie de dépôt de couronnes



Lieu : Monument commémoratif d'Halifax, parc Point Pleasant

5530, promenade Point Pleasant

Halifax (Nouvelle-Écosse)



Date : Mercredi 5 juin 2019



Heure : 10 h 30 (HAA)



Il y aura des séances de photos et il pourrait y avoir des entrevues avec les membres de la délégation.





Événement : Cérémonie officielle du gouvernement du Canada pour le 75e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie



Lieu : Lieu historique national de la Citadelle-d'Halifax

5425, rue Sackville

Halifax (Nouvelle-Écosse)



Date : Jeudi 6 juin 2019



Heure : 14 h 30 (HAA)



Il y aura des séances de photos et il pourrait y avoir des entrevues avec les membres de la délégation.



Les membres des médias qui souhaitent couvrir cette cérémonie officielle canadienne sont priés de s'inscrire par courriel à vac.media-medias.acc@canada.ca.



Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web d'Anciens Combattants Canada au veterans.gc.ca/jour-j75. Joignez-vous à la conversation sur les médias sociaux en utilisant les mots-clics #LeCanadasesouvient et #JourJ75.

En plus du 75e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie, 2019 marque le 5e anniversaire de la fin de la mission du Canada en Afghanistan, et le 75e anniversaire de la bataille de l'Escaut et de la campagne d'Italie lors de la Seconde Guerre mondiale.

SOURCE Anciens Combattants Canada

Renseignements: demandes de renseignements des médias : Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, vac.media-medias.acc@canada.ca

