/R E P R I S E --Avis aux médias - Cérémonie de remise des prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin/

QUÉBEC, le 24 oct. 2024 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à la cérémonie de remise des prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin, au cours de laquelle la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, remettra les prix aux 23 lauréates et lauréats de partout au Québec.

Merci de nous confirmer votre présence en écrivant à [email protected]

DATE : Le 25 octobre 2024, à 17 h 30



LIEU : Agora de l'Assemblée nationale

Formule en présentiel

SOURCE Cabinet de la Ministre Responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]