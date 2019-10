/R E P R I S E -- Avis aux médias - Cérémonie de première pelletée de terre, HEC Montréal au centre-ville/

MONTRÉAL, le 15 oct. 2019 /CNW Telbec/ -

Événement : Cérémonie de première pelletée de terre soulignant le début de la construction du nouvel édifice de HEC Montréal au cœur du quartier des affaires de Montréal

En présence de : M. Federico Pasin, directeur de HEC Montréal, M. Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation, Mme Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et M. Robert Beaudry, conseiller de la ville - District de St-Jacques, membre du comité exécutif, responsable du Développement économique et commercial, du Design et Habitation.

Quand : le 17 octobre 2019

Heure : 10h30 (HE)

Endroit : 500, rue De La Gauchetière O.

Rez-de-chaussée

Montréal (Québec)

SOURCE HEC Montréal

Renseignements: Marie-Pierre Hamel, Conseillère principale - Relations médias, HEC Montréal, marie-pierre.hamel@hec.ca, 514 340-7320

