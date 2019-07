/R E P R I S E -- Avis aux médias - Cérémonie de dépôt de couronnes à Ottawa visant à souligner le 66e anniversaire de l'armistice de la guerre de Corée/

OTTAWA, le 26 juill. 2019 /CNW/ - Chandrya Arya, député de Nepean, Son Excellence Maeng-ho Shin, ambassadeur de la République de Corée, Bill Black, président de l'unité 7 (capitale nationale) de l'Association des anciens combattants de la Corée, des vétérans et des invités participeront à une cérémonie de dépôt de couronnes au Monument commémoratif de guerre du Canada pour souligner le 66e anniversaire de l'armistice de la guerre de Corée et pour se rappeler le service et le sacrifice de ceux qui ont combattu pour notre liberté.

Lieu : Monument commémoratif de guerre du Canada

rue Wellington

Ottawa (Ontario) K1P 5A4



Date : Samedi 27 juillet 2019



Heure : 10 h 45 HAE

Prenez part à la discussion sur les réseaux sociaux au moyen du mot-clic #LeCanadasesouvient et consultez le site veterans.gc.ca pour en savoir plus.

En plus du 66e anniversaire de l'armistice de la guerre de Corée, 2019 marque le 75e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie, le 5e anniversaire de la fin de la mission canadienne en Afghanistan et le 75e anniversaire de la bataille de l'Escaut et de la campagne d'Italie pendant la Seconde Guerre mondiale.

