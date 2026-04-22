/R E P R I S E -- Avis aux médias - Cérémonie de clôture de la 49e édition des Jeux de Montréal/

MONTRÉAL, le 21 avril 2026 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, invite les représentantes et les représentants des médias à la cérémonie de clôture de la 49e édition des Jeux de Montréal.

L'évènement aura lieu en présence des athlètes représentant les délégations qui ont participé aux Jeux de Montréal (19 délégations seront représentées). Seront également présents des dignitaires, des athlètes-ambassadeurs des Jeux, ainsi que Philippe Bourret, directeur général de Sports Montréal, le comité organisateur des Jeux de Montréal.

L'événement aura lieu :

Date : Mercredi 22 avril 2026



Heure : 17 h 15 : Arrivée des médias et installations des caméras





17 h 50 : Début de la parade des enfants athlètes et du cortège des

délégations, précédés par la garde d'honneur du SIM et du

SPVM, ainsi que de Hourra, la mascotte des Jeux de Montréal





18 h 08 : Prise de parole de la mairesse de Montréal et des dignitaires



Lieu : Le lieu où se tiendra l'événement sera transmis aux journalistes accrédités

ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 221-5117, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]