MISSISSAUGA, ON, le 24 mai 2023 /CNW/ - Pour célébrer la semaine de la citoyenneté, joignez-vous à nous pour accueillir 150 nouveaux citoyens canadiens. La cérémonie sera présidée par le juge de la citoyenneté Albert Wong.

Invité spécial:

ShafqatAli, député de Brampton -Centre

Date : Le jeudi 25 mai 2023

Heure : 16 h 45 h (HE)

Lieu : Bureaux d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

3085 Glen Erin Drive

Mississauga (Ontario) L5L 1J3

Notes à l'intention des médias

Les médias qui assisteront à l'événement en personne sont priés d'arriver au plus tard à 16 h 30 (HE).

La photographie et la vidéo seront autorisées pendant la cérémonie.

