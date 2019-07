/R E P R I S E -- Avis aux médias - Cérémonie à Brampton visant à souligner le 66e anniversaire de l'armistice de la guerre de Corée/

BRAMPTON, ON, le 26 juill. 2019 /CNW/ - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, l'honorable Yonah Martin, sénatrice de la Colombie‑Britannique, et l'honorable Elizabeth Dowdswell, lieutenante-gouverneure de l'Ontario, assisteront à un service commémoratif à Brampton, en Ontario, pour souligner le 66e anniversaire du cessez-le-feu en Corée. Le ministre des Anciens Combattants et des représentants d'autres organismes prendront la parole et déposeront des couronnes.

Lieu : Mur du souvenir des anciens combattants de la guerre de Corée

Cimetière de Meadowvale

7732, chemin Mavis

Brampton (Ontario)



Date : Samedi 27 juillet 2019



Heure : 10 h 30 HAE

Prenez part à la discussion sur les réseaux sociaux au moyen du mot-clic #LeCanadasesouvient et consultez le site veterans.gc.ca pour en savoir plus.

En plus du 66e anniversaire de l'armistice de la guerre de Corée, 2019 marque le 75e anniversaire du jour J et la de bataille de Normandie, le 5e anniversaire de la fin de la mission canadienne en Afghanistan et le 75e anniversaire de la bataille de l'Escaut et de la campagne d'Italie pendant la Seconde Guerre mondiale.

