Le gouvernement du Canada célébrera les réalisations des athlètes qui ont représenté le pays aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024

OTTAWA, ON, le 28 nov. 2024 /CNW/ - L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique, tiendra une activité visant à célébrer les réalisations remarquables des athlètes olympiques et paralympiques qui ont participé à Paris 2024.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE : le mercredi 4 décembre

HEURE : 12 h 30

ACTIVITÉ : Allocutions de l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique, des représentants des comités olympique et paralympique canadiens et de représentants des athlètes

REMARQUE :

Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 12 h 15.

La participation à cette activité est réservée aux membres accrédités de la Tribune de la presse. Les journalistes qui n'y sont pas membres peuvent écrire à [email protected] pour obtenir un accès temporaire. Des renseignements sur la façon d'y assister seront fournis par la suite.

pour obtenir un accès temporaire. Des renseignements sur la façon d'y assister seront par la suite. Les membres des médias pourront mener des entrevues avec les athlètes olympiques et paralympiques ainsi que les membres des équipes des Comité olympique canadien (COC) et Comité paralympique canadien (CPC). Les demandes d'entrevue doivent être envoyées à Laura Albright ( [email protected] ) du COC et à Nicole Watts ( [email protected] ) du CPC.





SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Jonathan Robinson, Directeur des affaires parlementaires, Cabinet de la ministre des Sports et de l'Activité physique, 343-575-8322, [email protected]