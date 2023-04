KITCHENUHMAYKOOSIB INNINUWUG NATION, ON, le 6 avril 2023 /CNW/ - Le chef Donny Morris sera accompagné de l'honorable Patty Hajdu, ministre fédérale des Services aux Autochtones, de l'honorable Michael Parsa, ministre ontarien des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires, et de l'honorable Greg Rickford, ministre ontarien du Développement du Nord et des Affaires autochtones, pour célébrer la signature de l'accord de coordination à l'appui de la nouvelle loi des enfants et de la famille de Kitchenuhmaykoosib Inninuwug Dibenjikewin Onaakonikewin (KIDO).

Date : Le mardi 11 avril 2023

Heure : 10 h (HC)

Lieu : Salle du centre communautaire du

bureau de la bande KI (l'ancien centre d'éducation Aglace Chapman)

Big Trout Lake, ON P0V 1G0

