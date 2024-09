/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Caucus de la CAQ à Rimouski le 4 septembre 2024 - L'exécutif national de l'APTS sera du comité d'accueil populaire/

LONGUEUIL, QC, le 30 août 2024 /CNW/ - C'est résolue à dénoncer haut et fort l'affaiblissement de notre filet social, particulièrement de notre réseau public de santé et de services sociaux, que l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) se joindra au comité d'accueil populaire qui se rassemblera en marge du caucus pré-sessionnel de la Coalition Avenir Québec (CAQ) le 4 septembre prochain. Émilie Charbonneau, vice-présidente de l'APTS, prendra la parole lors de l'événement et sera disponible pour s'entretenir avec les médias.

Aide-mémoire

Quoi : Prise de parole Quand : 4 septembre 2024, 8 h Qui : Émilie Charbonneau, vice-présidente APTS Où : Hôtel Rimouski

225 Bd René Lepage E,

Rimouski, QC G5L 1P2

Au sujet du comité d'accueil populaire

Le comité d'accueil populaire est une initiative conjointe d'Action populaire Rimouski-Neigette, de l'APTS du Bas-Saint-Laurent, du Conseil Central du Bas-Saint-Laurent de la CSN et du Conseil régional Bas-Saint-Laurent - Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine de la FTQ. Dans un contexte d'augmentation significative du coût de la vie, de crise majeure du logement, de nouvelle vague d'austérité en santé et services sociaux et de grave désorganisation des services en éducation, il vise à réclamer aux député•e•s de la CAQ rassemblée•e•s en caucus de revoir leurs priorités et de placer le bien-être collectif au sommet des priorités de l'action gouvernementale. Parce que le filet social, c'est vital !

À propos de l'APTS

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente plus de 65 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

SOURCE Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)

Pour renseignements et demandes d'entrevue : Maxime Clément, Conseiller aux communications et aux relations publiques, 514 792-0481, [email protected]