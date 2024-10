/R E P R I S E -- Avis aux médias - Brigadière d'un jour : Activité de sensibilisation à la sécurité routière aux abords d'une école/

MONTRÉAL, le 24 oct. 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, convie les représentants des médias à une activité de sensibilisation à la sécurité routière au cours de laquelle elle fera l'expérience du travail et de la réalité d'une brigadière scolaire aux abords d'une école.

Pour l'occasion, elle sera accompagnée de Mme Katherine Levac, humoriste et porte-parole de la campagne « La sécurité routière, j'embarque! » ainsi que de représentants du Service de police de la Ville de Montréal.

Cet événement aura lieu :

DATE : Le 25 octobre 2024



HEURE : 7 h 30



LIEU : Montréal

* Le lieu précis de l'activité sera uniquement transmis par courriel aux journalistes dûment accrédités.

Accréditation obligatoire

Pour participer à la conférence de presse, les journalistes doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à : [email protected]. Le lieu exact de la conférence de presse sera envoyé avec la confirmation de l'inscription.

