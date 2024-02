/R E P R I S E -- Avis aux médias - Attractivité des entreprises - Annonce de la ministre de l'Emploi, du Conseil du patronat du Québec et de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés/

MONTRÉAL, le 25 févr. 2024 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, invite les représentantes et représentants des médias à assister à une conférence de presse au cours de laquelle un projet novateur visant à faciliter le recrutement, au sein des entreprises du Québec, de Québécoises et de Québécois de 60 ans ou plus sera dévoilé.

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec, Karl Blackburn, et de la directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, Manon Poirier, CRHA.

Date : Lundi 26 février 2024



Heure : 10 h



Lieu : Montréal, arrondissement de Ville-Marie (le lieu sera précisé au moment de votre inscription)

