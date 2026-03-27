/R E P R I S E -- Avis aux médias - Annonce nationale des investissements routiers, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires 2026-2028 et investissements routiers dans la région de l'Estrie/
Nouvelles fournies parCabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable
27 mars, 2026, 07:00 ET
SHERBROOKE, QC, le 26 mars 2026 /CNW/ - Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, et la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie, Mme Isabelle Charest, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant des investissements 2026-2028 en infrastructures de transport pour le Québec et des investissements routiers, dans la région de l'Estrie.
Cet événement aura lieu :
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DATE :
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Le 27 mars 2026
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HEURE :
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11 h
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LIEU :
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Centre de services de Sherbrooke
Accréditation obligatoire
Pour participer à la conférence de presse, les journalistes doivent obtenir une accréditation au préalable, en écrivant à : [email protected].
SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable
Source : Mona-Kim Lechasseur, Directrice des communications et des relations de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 805-5939, [email protected]
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