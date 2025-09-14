TRENTON, NS , le 13 sept. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce importante concernant le logement en présence de l'honorable Sean Fraser, C.P., C.R., député de Nova-Centre, ministre de la Justice, procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique.

Date : Le 14 septembre 2025



Heure : 15 h 30 HAA



Lieu : Eastcut Wood Building Solutions

34, chemin Power Plant

Trenton (Nouvelle-Écosse) B0K 1X0

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Mohammad Hussain, Directeur des communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]